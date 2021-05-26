〈財報〉小米Q1淨利翻倍成長至人民幣61億元 與營收同寫單季新猷

小米周三 (26 日) 港股盤後公布 2021 年第 1 季財報，總收入較去年成長逾 5 成，至人民幣 769 億元，調整後淨利翻倍成長，至人民幣 61 億元，雙雙創下單季歷史新高。

Q1 財報關鍵數據：(按人民幣計算)

總收入：768.8 億元，年增 54.7%，Refinitiv 調查分析師預期為 745 億元

毛利：141.6 億元，年增 87.4%

經營利潤：81.6 億元，年增 251.1%

調整後淨利潤：60.7 億元，年增 163.8%，Refinitiv 調查分析師預期為 39.7 億元

(圖：小米)

收入按業務分拆：

智慧手機收入：515 億元，年增 69.8%

IoT 與生活消費產品收入：182 億元，年增 40.5%

互聯網服務收入：66 億元，年增 11.4%

(圖：小米)

小米表示，因手機和 AIoT 核心戰略成效顯著，Q1 全球智慧手機出貨量年增 69.1%，達 4940 萬台，出貨量強勁增長帶動全球用戶基數持續擴張。

研調機構 Canalys 統計顯示，小米 Q1 智慧手機出貨量排名全球第三，市佔率達 14.1%。因美國制裁削弱競爭對手華為的關鍵零件採購能力，小米的中國智慧手機出貨量年增 74.6%，市佔率第四。

小米互聯網用戶規模也繼續提升，3 月全球 MIUI 月活躍用戶數達到 4.253 億，年增 28.6%，其中，中國地區 MIUI 月活躍用戶數達 1.186 億。

小米致力於完善智慧生態，帶動 AIoT 平台規模持續擴大。截至今年 3 月，不含智慧手機和筆電，小米 AIoT 平台連接 IoT 設備數達 3.511 億，AI 助理「小愛同學」的月活躍用戶數在 3 月達 9300 萬，米家 App 月活躍用戶數達 4920 萬，年增 22.8%。

小米 Q1 境外市場收入達人民幣 374 億元，年增 50.6%。除了歐洲、印度等重點市場，小米在拉美、墨西哥、中東等新興市場的智慧手機市佔率也持續猛增。

為求積極創新，小米 Q1 研發支出達人民幣 30 億元，年增 61%。