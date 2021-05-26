疫情熱區銀行不能關閉引行員熱議 金管會喊「聽到了」給八大回應

為了貫徹金融業的營運不中斷，金管會昨 (26) 日拍板疫情熱區的銀行不能暫時關閉，僅能進行營運時間調整，引發銀行從業人員熱議，金管會今日表示「銀行業從業人員的建議，金管會都聽到了」，並提八大說明回應。

全金聯建議，金管會應該讓金融業者能評估關閉部分在疫情重災區的據點，而不是全部據點繼續營運，導致全體基層員工都曝露在染疫高風險中。同時，應該減少對票據及現金的收付，來降低臨櫃行員的染疫風險。

對此，金管會表示，針對近期疫情變化，銀行業從業人員關心職場安全及健康，全國金融業工會聯合總會亦反映員工心聲，以及對於營運不中斷政策的一些建議，金管會都聽到了。考量金融為國家經濟命脈，金融服務涉及民眾與產業的資金需求、公眾利益、經濟發展及社會穩定，所以金融業必須儘量維持營運不中斷。

金管會進一步強調，疫情下的金融營運不中斷，是在一個保障員工安全的前提，同時也提供銀行業經營自主的彈性營運時間，對此，金管會說明如下：

一、金管會 110 年 5 月 25 日已發布銀行業提供金融商品及服務彈性替代方案，目的在減少行員外出、客戶進入營業場所之次數，各機構可以依據上函規定，在符合內控原則下，自行調整業務的型態，並斟酌各分支機構受理業務的種類。

二、各金融機構可自行考量不同地區分支機構的員工安全及客戶權益維護等各項因素後，向金管會申請調整每日營業時間，及各分支機構彈性調整受理業務的種類，金管會受理後將優先處理。

三、疫情期間銀行應減少或停止員工非必要的外訪，金管會並將責由銀行業應滾動式調整業務人員業績目標與考核標準，避免員工於疫情期間因為業績壓力，承擔較高的健康風險。

四、銀行業總機構對於疫情期間堅守崗位，努力防疫，服務民眾績效良好的分支機構第一線員工，應予以實質獎勵或表揚。

五、銀行業總管理單位應提供營業處所工作的員工必要的協助，及足夠的防護措施，並協助各分支機構調派工作人力，提供充分防疫物資、員工正確防疫指引。

六、銀行如因營業時間或作業流程的調整，所導致客訴案件，金管會將於公平待客原則評核時予以彈性認定及調整。

七、依中央流行疫情指揮中心發布，目前全國各地疫情警戒標準均為第三級。金管會及銀行業亦配合指揮中心所發布的措施及步驟辦理。

八、員工是金融機構最重要的資產，是否將銀行業第一線人員列為優先施打疫苗對象或進行快篩，金管會將配合整體醫療資源情形，適時向指揮中心爭取。

金管會最後表示，感謝銀行業從業人員共體時艱，為維持經濟命脈的正常運行，及提供社會大眾必要的金融服務，願意付出心力，堅守工作崗位，共同促進經濟社會正常營運，值此防疫重要期間，對於金融從業人員所展現的敬業及盡責精神，以及辛勞與付出，金管會致上最高的肯定及敬意。