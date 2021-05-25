〈台股盤後〉電子回神助攻 大漲257點收復季線 月線差臨門一腳

受美股四大指數激勵，台股今 (25) 日在電子權值股領漲與金融股助攻下，儘管鋼鐵、航海表現轉弱，仍無礙多頭攻勢，大盤終場仍上漲 257.38 點，收在 16595.67 點，成功收復季線，但仍無法站回月線，成交量放大至 5273.4 億元。

美股費半指數大漲 2.3%，激勵台股電子股回神，包括半導體、IC 設計族群成為買單追捧焦點；另外，塑化、金融也在資金進駐下，帶動股價翻紅；相較之下，鋼鐵、運輸則略顯疲態，股價出現拉回整理。

權值股王台積電終場上漲 2.6%、終場收在 583 元，成功站回月線；鴻海跳空開高飛越月線，終場上漲 2.3%、收在 112 元；聯電終場收在 51.9 元，成功收復月線、季線。

IC 設計族群中 10 檔個股站上漲停關門，包括天鈺、合邦、鈺太、佑華、智原、笙泉、九齊、金麗科、普誠、晶豪科及太欣。

半導體族群中，台勝科、光罩、穎崴等也在買單敲進下，陸續攻上漲停；其他包括矽統、景碩、愛普、十銓、華邦電終場也有 7%~9% 不等的漲幅。

金融族群中，中壽、上海商銀、中信金、新光金、第一金等終場分別上漲 1%~2% 漲幅。

運輸族群中，航運雙雄陽明、長榮雙雙轉弱，陽明終場下跌 2.3%、收在 91 元，長榮跌幅較重，大跌 4.6%、收在 82.4 元，其他包括萬海、慧洋 - KY 等也在賣壓調節下，大跌逾 6%。

法人認為，儘管電子股重回大盤交易重心，但在疫情尚未明朗下，加上當沖比重持續攀升，目前大盤籌碼面相對凌亂，部分個股可能因當沖大量進出，導致股價震盪，投資建議掌握題材面，尋找股價遭錯殺壓低的族群或個股，逢低布局。