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台股強漲257點重登季線 三大法人土洋對作買超46.92億元

台股強漲257點重登季線 三大法人土洋對作買超46.92億元。(圖：AFP)
台股強漲257點重登季線 三大法人土洋對作買超46.92億元。(圖：AFP)

亞股全面回神，台股今 (25) 日開高走高，盤中強漲逾 300 點，最高衝上 16657 點，一度收復月線關卡，資金轉進電子股，由晶圓雙雄領軍，IC 設計、記憶體、被動元件等族群也轉強，終場指數上漲 257 點，收在 16595 點，成功站回季線，三大法人續呈土洋對作，合計買超 46.92 億元。

加權指數成交值放大至 5200 億元之上。觀察籌碼面，外資持續賣超 11.8 億元；投信則買超 13.82 億元；自營商同步買超 44.93 億元，三大法人合計買超 46.92 億元。

台積電回神大漲 2.6%，收在 583 元，單日市值激增 3889 億元；聯電重返 50 元關卡，漲幅達 6.5%，收 51.9 元；鴻海、聯發科、台達電、日月光投控等電子權值股也都吸引買盤進駐，上漲 1-3%。矽力 - KY 以跳空漲停 3675 元開出，但賣壓出籠後，漲停被打開，終場漲 4% 收 3490 元，穩居股王。

電子股重返主流，IC 設計股仍為多頭指標，晶豪科拉出第二根漲停，達 128.5 元；其他包括智原、普誠、佑華等也亮燈漲停；矽統、敦泰、力旺、立積、群聯等相關族群，漲勢都相當強勁。記憶體模組廠威剛直奔漲停價 102 元，華邦電、十銓勁揚逾半根漲停板，旺宏、南亞科、宇瞻也有 2-3% 的漲幅。

塑化族群也重回多頭懷抱，台塑、南亞連袂大漲逾 3%，台聚家族人氣更旺，台聚首季獲利亮眼，加上國際油價走高，吸引買盤進駐，強勢攻上漲停價 34.45 元，收復月線，亞聚及華夏也都亮燈漲停，台達化則漲逾 5%，整體塑膠類股指數大漲逾 3%，買氣暢旺。

航運、鋼鐵、紡織族群漲多拉回，屢創天價的萬海終止連 5 根漲停，翻黑急殺近 7%，長榮及陽明分別下跌 4%、2%，不過，遠雄港受買盤青睞，逆勢亮燈漲停，宅配通也有 8% 的漲幅。中鋼開高走低，終場跌近 3%，收 34.45 元，燁興、春雨、中鴻、聚亨、千興、新光鋼等鋼鐵股，賣壓都相當沉重。

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