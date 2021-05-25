【永豐期貨】電子股回神收復季線 疫情仍尚未明朗

期貨走勢

台指期週二上漲 293 點至 16584 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 11.67 點，電子期逆價差縮至 - 0.6 點，金融期逆價差縮至 - 2.77 點。現貨部分，三大法人買超 46.97 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 860 口至 - 5205 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 1326 口至 - 22944 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 4080 口至 - 5082 口。

週一 FED 官員釋出鴿派言論，表示未來幾個月隨疫情消退，被壓抑的客戶需求得到釋放，供應短缺將推高價格，但物價上漲應該是暫時的，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.54%，標普 500 上漲 0.99%，那斯達克上漲 1.41%，費半指數上漲 2.32%。台股今天受美股激勵開高走高，在電子與金融股助攻下，加權指數終場上漲 1.58%，收 16595.67 點，收復季線，將挑戰上方月線關卡。權值股來看，半導體及 IC 設計族群強勢，台積電上漲 2.6%，收 583 元，站上月線，聯電一度大漲逼近漲停，終場收斂收 51.9 元，收復月線及季線。今天指揮中心宣布延長三級警戒至 6/14，因此在疫情尚未明朗下，加上當沖比例持續攀升，短期籌碼不穩波動較大，雖然目前來看疫情利空對指數的衝擊也越來越有限，但投資人仍須保有風險意識，預期後續的盤勢將回歸到基本面。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.32 升至 1.48。VIX 指數下跌 2.08 至 25.85。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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