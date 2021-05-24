【永豐期貨】消化疫情利空衝擊 台股翻紅重回5日線

期貨走勢

台指期週一上漲 32 點至 16291 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 47.29 點，電子期逆價差縮至 - 2.9 點，金融期逆價差擴至 - 9.15 點。現貨部分，三大法人買超 29.43 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2172 口至 - 6065 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 2950 口至 - 24270 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 4118 口至 - 9162 口。

上週五拜登表示願將基建計畫縮水四分之一至 1.7 兆美元，但共和黨仍反對，美股四大指數僅道瓊收紅，道瓊上漲 0.36%，標普 500 下跌 0.078%，那斯達克下跌 0.48%，費半指數下跌 0.46%。台股今天開低走高，早盤一度下跌逾 160 點，但盤中電子股止穩，帶領指數由黑翻紅，最高一度來到 16397.59 點，加權指數終場上漲 0.22%，收 16338.29 點，站上 5 日線。權值股來看，台積電在盤下震盪，終場下跌 0.8%，收 568 元，聯電則一路走揚，終場上漲近 4%，收 48.7 元，另外航運族群表現依舊強勢，其中萬海上攻漲停板 125 元，再創歷史新高，目前台灣早已進入「準四級警戒」，很多企業已採最低人數分流上班，預期就算真的宣布提升到第四級警戒，政府應該也會協助國內電子關鍵零件廠商提出例外管理，以確保國際供應鏈正常運作，不至於影響全球的經濟運行，而現階段在量能萎縮下，利空對指數的衝擊越來越有限，預期後續的盤勢將回歸到基本面。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.26 升至 1.32。VIX 指數下跌 0.11 至 27.93。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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