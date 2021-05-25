國產南港開發案都更權變程序過關 最快下半年拿建照

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (25) 日宣布，旗下的「南港大型開發案」，已獲臺北市都市更新委員會決議通過，國產可分回 4.6 萬建坪，依照目前南港不動產行情穩步向上，潛在開發利益可觀，國產表示，預計最快下半年取得建照。

國產建設總處總經理林鍫表示，南港都更案基地占地約 6500 坪，預估開發總樓地板面積約 6 萬餘坪，並納入北市府「東區門戶計畫」範圍，預期整體開發的時程，在完成現階段進行的行政作業程序之後、取得建照後，工期預計 4 年半。

南港大型開發案規劃為 A、B 兩重建區段，A 區段為國產完全持有的商辦大樓，建築基地面積約 4000 坪，目前規劃地下 5 樓、地上 26 樓，B1 到 5 樓大露台可做商場，5 樓以上則為商辦，商場部分保留各種空間的彈性規劃，可以橫向做單層商場，也可以做垂直商辦。

B 區段則是國產代為實施的台北市政府商辦大樓，樓高 20 層，國產負責興建完成後可分回部分商辦樓層，總計國產未來持有的商辦樓地板面積，共可達約 4.6 萬坪左右及約 550 個停車位，擁有龐大潛在開發利益。

國產也邀請曾獲普立茲克建築獎的英國福斯特聯合建築師事務，規劃設計南港大型開發案建築物，外觀為灰色調、略帶金屬元素，呼應國產建材本業混凝土的穩重特性，預計完工後將成為「雙東門戶」計畫、南港耀眼新地標。