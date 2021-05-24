【Wen姐筆記】台股校正回歸考驗? 多頭萬6背水一戰

台股上周五多方頗有往季線衝關的氣勢，加權指數收上 16300 點，以 1630.2.6 點作收，成交值縮至 4331.27 億元。不過周末台灣本土疫情出現「校正回歸」，感染人數比原本公告數字上修，恐打亂台股多方軍心，擾亂反彈之路! 台股今天恐也得面臨「校正回歸」考驗，如果回測 16000 點，對多方來說，將是背水一戰，只要再棄守 16000 點，短空再度取得控盤權，反彈行情也將正式結束! 短線關鍵點位為 16154 點! 關鍵密碼為 15945、16022、16251 點。

如果台股開盤出現校正回歸，多方第一個要守穩的城池為 16100 關卡，兩端哨站為 16085 與 16123 點，但最好必須收上 16154 點，才能擺脫空方糾纏，免於再次進入 16000 點保衛戰! 多方是否還有機會往季線反彈? 觀察重點為 16200 至 16300 點攻防，16200 點兩端哨站為 16183 點與 16222 點，16251 點為重要戰略據點，16300 點兩端哨站為 16279 與 16311 點，收復 16355 點，才有機會重返 16500 點與季線。

16400 點兩端哨站為 16382 與 16416 點，16444 為闖關前最後加油站，16500 點兩端哨站為 16486 與 16520 點。

但如 16085 點棄守，台股面臨校正回歸的壓力稍大，需提防回測 16053 與 16000 點，16000 點兩端哨站 15978 與 16022 點，15945 為最後防線，失守反彈正式結束，須提防空軍力道增強。恐回 15900 點與 15851 點，15900 兩端哨站為 15888 與 15919 點，如棄守 15851 點，空軍氣焰高漲，恐再度往 15800 點之下尋求支撐 15800 北方哨站為 15823，最後護城河為 15777 點!

對金融市場來說，其實不怕利空，最害怕的是不確定! 如果能確定利空是最壞狀況，一定有聰明大咖會率先進場撿便宜，但如不確定是否為最後利空，或後續變數仍多，大咖也不會拿自己的大部位資金進場冒險! 台股本土疫情確診人數的校正回歸，就讓市場感到困惑，是否本土確診人數最高峰已確實落在上周?

總之，台股目前的格局定位，原本就是反彈，如果續彈，最好能夠往上站回季線，但如跌破下方重要關鍵密碼，就得隨時提防反彈結束，空方攻勢再起! 至於是否打第二隻腳，那是大咖的煩惱，並非散戶該進場抬轎! 投資人要能夠在市場上長長久久，賺多損小，最重要操作準則就是「順勢而為」! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)