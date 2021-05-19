【Wen姐筆記】5月魔咒解除？台指結算日 仍得防外資玩變臉

新冠肺炎本土疫情確診率下降，加上疫苗採購傳出喜訊，台股昨日仍由外資抬轎主秀，演出強彈 792 點，以 16145.98 點作收，創下單日最大漲點紀錄! 不過散戶相當冷靜，成交值僅 4146 億元，單日融資也僅增加 16.8 億元。台股的 5 月魔咒解除? 別忘了今天還有台指期結算大秀，還是得提防外資玩變臉! 台股強弱分界觀察點墊高至 16222。關鍵點位為 16022、16154 與 16355 點。

短多要守穩 16000 點整數關卡，兩端哨站為 15978 與 16022 點，如延續反彈氣勢，連 16053 與 16100 點城池都守穩，兩端哨站為 16085 與 16123 點，16154 點站穩，多方才算正式保住 16000 點，可以暫時從空襲警報中喘口氣! 要能重新整軍北上，就得收復 16200 點城池，兩端哨站為 16183 點與 16222 點。如有企圖快攻搶回季線，16251 與 16300 點城池攻防將是觀察重點，16300 兩端哨站為 16279 與 16311 點，如收復 16355 點，才有機會重返 16500 點與季線。16400 點兩端哨站為 16382 與 16416 點，16444 為闖關前最後加油站，16500 點兩端哨站為 16486 與 16520 點。

但如 15978 點棄守，需提防 16000 點收復僅是曇花一現，需提防回測 15945 與 15900 點，兩端哨站為 15888 與 15919 點，如棄守 15851 點，則需提防空軍再度來襲，恐回測 15800 點城池，15800 北方哨站為 15823，護城河為 15777 點，如棄守反彈也將正式告一段落!

多方昨日收復 5 日均線，只是止跌反彈的基本要件，要能繼續往上挑戰季線，過程不見得輕鬆! 當然昨日強勢力挺擔綱的主角群，包括電子權值股、航海王與鋼鐵人們，今天務必不能示弱。

短線上多方要收復季線，除了快攻之外，還有以時間換空間的策略，但如陷入震盪盤整，需留意 16000 點再度得面臨攻防，如再棄守對多方軍心不利，更重要的是，未來幾天 5 日均線不宜得而復失，否則短線控盤權又將落入空軍手中! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)