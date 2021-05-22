〈國內疫情升溫〉本土確診通報塞車 單日新增321例+校正400例創高

國內連續 8 天本土病例破百，今 (22) 日除了新增 321 例外，另有 400 例本土個案為校正回歸上周各日，相當於增加 721 例，確診個案中也再添 2 例死亡。指揮官陳時中說明，因為各地通報確診有「塞車」的狀況，因此，今天一併校正，將先前確診數依照通報日期重新計算。

根據疫情指揮中心統計，今日新增的 321 例本土病例，為 162 例男性、159 例女性；校正回歸個案 400 例中，為 185 例男性、215 例女性。陳時中表示，由於採檢量爆增，導致各地通報出現塞車，因此，今天針對 5 月 16 至 21 日確定病例進行校正。

陳時中強調，塞車的案子校正回歸後，用圖表來看，還是 5 月 17 日的病例數最多，相關的塞車案例，指揮中心會陸續來做即時清倉，要做得越快、時間差才會越少，疫情掌握也會更好。

從這些案例的居住縣市來看，以新北市 384 例最多 (板橋區多達 103 例)，其次為台北市 269 例 (萬華區 174 例為多)，桃園 20 例、台中 11 例、基隆 9 例、屏東 5 例、彰化及高雄各添 4 例，宜蘭、新竹市及花蓮各 3 例，新竹縣 2 例，台南、苗栗、南投、雲林各 1 例。

至於新增 2 起死亡個案，其中，案 3097 為 80 多歲男性，19 日因咳嗽、發燒、呼吸困難及全身倦怠等症狀送醫，於 20 日死亡，經採檢今日確診，家屬表示個案無萬華區活動史，也無接觸確診個案。案 3553 為 70 多歲男性，曾接觸過確診者，列為居家隔離，21 日家人發現個案無呼吸心跳，當日宣告死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。