〈國內疫情升溫〉近七日本土確診逾1800人 陳時中：未達四級警戒標準

國內新冠肺炎今 (21) 日再添 312 例本土個案，其中仍以新北、台北最多，屏東縣零確診也破功，每日新增病例居高不下，累計 7 天多達 1829 人確診，指揮官陳時中表示，目前來看，絕對還沒有到 4 級警戒，但呼籲民眾周末非必要別出門，盼切斷各地的傳染鏈，若查獲偷偷營業的商家或刻意不戴口罩的民眾，將會予以重罰。

疫情指揮中心表示，今日新增的 312 例本土個案為 170 例男性、142 例女性，仍有 5 歲以下的幼兒確診，從居住縣市來看，新北市 144 例最多，其中板橋區達 37 例，其次為台北市 127 例，光是萬華區就新增 60 例，此外，桃園 13 例、基隆 9 例、台中及彰化各 5 例、高雄 4 例、宜蘭 2 例，屏東、南投、雲林各 1 例。

根據疫情警戒標準，若 14 天內平均每日確診百例以上、且一半以上找不到傳染鏈，恐進入四級警戒。陳時中指出，現在全國三級，沒有所謂的升四級，且四級不只是要看個案數，還要有一半以上個案沒有傳播鏈，以目前染疫狀況來計算，其實不到 4 分之 1 沒有傳播鏈。

陳時中強調，現在就是把三級警戒分內的事做好，像是今天新增關聯不明的 72 例，可能過兩天就會有關聯性，目前絕對還沒有到 4 級，呼籲外界勿以訛傳訛。

進入周末假期，陳時中在疫情記者會上向全民喊話，希望民眾收心、減少外出、避免聚會，若這兩天能把人員流動降到最低，就可望逐漸切斷傳染鏈，對防疫幫助很大。如有業者明知不該開店，還是偷偷營業，造成病毒傳播可能性，呼籲警政單位務必嚴格執法嚴辦，經勸告仍執意不戴口罩的民眾，政府也會給予最嚴厲處分。

此外，指揮中心表示，為爭取防治時效、加速防疫物資撥發效率，以 21 日各縣市 COVID-19 確診數為計算基準，先行撥發地方政府 N95 口罩及隔離衣各 100 萬片 / 件，由衛生局統籌撥發轄區醫療院所及公務機關防疫 / 醫療之用，仍有需求可再向指揮中心提出申請。