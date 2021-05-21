〈國內疫情升溫〉中信金一次兩例 旗下中國信託、台灣人壽員工確診

中信金 (2891-TW) 今 (21) 日接獲通知，旗下子公司中國信託銀行、台灣人壽各有一位同仁確診新冠疫情，為保護同仁安全及避免感染風險，立即針對同一辦公樓層同仁實施居家辦公及自主健康管理，並於辦公大樓進行全面清潔消毒作業，相關工作接觸者目前健康狀況良好。

為防範疫情，中國信託金控及各子公司每日落實疫情通報管理機制，各辦公大樓、營業場所人員均需戴口罩、勤洗手、保持社交距離，電梯密閉空間內不交談，辦公大樓定期消毒。

因應疫情嚴峻，中信金控持續限制跨棟人員交流及外部人員來訪，業務聯繫採電話或視訊會議，暫停使用公共空間設施，上班期間全程戴口罩，暫停不必要的跨區差旅等加強防疫管理。

另一方面，中信金控已於今 (2021) 年 5 月 17 日啟動上下班分流、異地備援及居家辦公等機制，以降低疫情影響，全臺各分行及營業據點櫃檯員工配置防疫面罩，持續增設壓克力隔板加強防護，採實聯制登記並於單一入口量體溫戴口罩，營業場所每小時消毒一次，同時啟動第四級警戒的防疫演練準備，力行防疫從嚴、服務不中斷的精神，維持公司正常營運。

疫情期間，中信金控呼籲同仁及客戶，多注意自身及家人健康，身體若有不適，請儘速就醫及在家休息，避開所有接觸感染風險的機會，保護自己、家人、同仁與客戶的健康。攜手抗疫，相互守護，一起安然度過最艱難的疫情時期。