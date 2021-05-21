永豐金BVI子公司無實質營運 擬辦理解散清算

永豐金 (2890-TW) 今 (21) 日表示，因評估該 BVI 子公司 SinoPac Capital International Limited 未來無實質營運及存在的必要性，因此今日召開董事會，通過該 BVI 子公司辦理解散清算。

永豐金租賃鑒於 BVI「經濟實質法」施行及集團營運效能考量，已於 2020 年 6 月新設香港子公司 SinoPac Capital International (HK) Limited 承接 BVI 子公司 SinoPac Capital International Limited 業務，也使得該 BVI 公司無實質營運及存在的必要，因此決議解散清算。

永豐金表示，未來將由 SinoPac Capital International (HK) Limited 提供海外企業客戶的融資租賃服務，其主要營業項目為航空器、運輸設備及機器設備的租賃與分期付款，以及其他融資等業務範圍。

SinoPac Capital International (HK) Limited 並可從事美金、港幣等外幣融資租賃業務，能滿足企業的短中長期資金需求，使企業客戶於設廠、擴廠或擴大公司營運規模時，能獲取多幣別、多管道的資金來源。