德律今年AXI設備排名坐二望一 全年營運樂觀

自動檢測設備廠德律 (3030-TW) 今 (21) 日召開法說會，財務長陳冠元指出，上半年全球景氣熱絡，儘管下半年存在許多變數，仍樂觀看待今年營收成長，尤其在 X-ray 自動檢測機 (AXI) 產品方面，今年排名可望坐二望一，緊追日本的 Omron。

德律近期持續擴建二期廠區，預計 2023 年完工，屆時可望新增超過 1.1 萬坪的使用空間，預計 2024 年就可以見到營收貢獻，目前主力產品為自動光學檢測設備 (IT)、電路板測試機 (BT)，是全球唯一一條龍電路組裝檢測設備的業者。

陳冠元表示，德律近年透過整合視覺核心技術，切入高精密電子料件量測領域，以及半導體先進製程的封裝、檢測應用，包括 3D 量測、矯正、定位等，其中，3D 高度檢測為目前業界獨一的技術，也是營收成長的主力。

陳冠元看好，德律設備持續在精度、速度以及差異化做出優勢，產品競爭力不斷提升，去年 AOI 設備銷售額已超過韓國 Koh Young，成為全球第一， 也積極強化 X-ray 自動檢測機 (AXI) 的產品廣度，去年已有顯著成長，今年更可望超越馬來西亞的 Vitrox，坐二望一，緊追日本的 Omron。

德律第一季毛利率達 54.6%，季增 0.85 個百分點，年減 0.42 個百分點，陳冠元認為，儘管新台幣升值對毛利率不利，但首季仍守穩 55%，顯見公司產品競爭力優勢。

德律近年積極從紅海市場跨入藍海市場，如 3D AOI、高精密電子料件量測、先進半導體製程檢測設備、AXI 以及電路板測試機，從今年前 4 月營收來看，藍海市場產品的營收比重已經從去年的 66%，提升至 71%，公司布局藍海市場的效益也逐步顯現。

若從前 4 月營收應用來看，德律車電營收比重從去年同期的 13%，大增至 24%，筆電 / 平板周邊則受惠宅經濟需求激增，比重從 15% 大增至 25%，半導體也從 10% 提升至 12%，皆符合公司未來的規劃方向。

德律目前有超過 3000 家客戶，以全球各大電子產品的組裝廠為主，台系大型電子組裝廠占整體營收比重約 40-50%，中資大廠約 30%，美系大廠約 15%，前五大客戶占營收比重約 30-40%。

展望後市，陳冠元指出，上半年受惠全球景氣熱絡，德律上半年營收可望成長，下半年仍需視需求狀況，同時也已積極備料，期望減少缺料帶來的衝擊，對於全年營收成長樂觀看待。