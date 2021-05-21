台股強彈收復10日線 外資急回補 三大法人買超171.19億元

美股四大指數收紅，台股今 (21) 日在電子權值股回溫下，一度強彈近 400 點，最高來到 16431 點，航運族群持續躍居多頭指標，貨櫃三雄再度噴出漲停，終場加權指數上漲 259 點，收在 16302 點，站回 10 日線，成交值略縮至 4300 億元左右，外資終止連續兩天大賣，三大法人合計買超 171.19 億元。

台股近來受疫情影響波動劇烈，本周累計強彈約 475 點。觀察籌碼面，外資連續兩天重砍台股後，今日回頭買超 174.28 億元；投信持續賣超 7.07 億元；自營商則買超 3.8 億元，三大法人合計買超 171.19 億元。

美股費半指數周四大漲 2.6%，台積電今日同步走高，一度漲近 2%，最高來到 577 元，盤中漲幅略收斂至 1%，收 573 元；聯發科、聯電、鴻海、台達電、大立光等電子權值股也全面走揚。中鋼掀起多空激戰，一度翻黑，終場多頭略勝一籌，上漲 3%，收 36.2 元；富邦金股價漲逾 2%，國泰金、中信金、兆豐金等金融族群也有 1% 以上的漲幅。

航海王上周才歷經融資斷頭、違約交割的慘況，近來股價彈不停，貨櫃三雄今日依舊是盤面多頭指標，萬海異軍突起拉出第四根漲停，衝上 114 元改寫歷史新高，長榮、陽明也都噴出漲停，整體上市運輸類股成交值占大盤比重約 28%。

由於 IC 載板依舊供不應求，南電、欣興、景碩分別獲得不同外資點名看好，三雄今日在買盤追捧下，放量大漲逾半根停板，其中，南電漲近 8%，強勢收復所有均線，收 315 元，欣興也站回百元關卡，景碩漲幅放大至 7%，買氣都相當熱絡。