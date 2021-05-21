孫宇晨豪砸2.88億美元抄底 自稱拯救了幣圈

在 19~20 日加密貨幣血崩之際，波場幣創辦人孫宇晨也差點大規模爆倉，所幸在最後 2 分鐘驚險償還才逃過一劫，他自稱拯救了幣圈，甚至反手砸下 2.88 億美元逢低買進比特幣與以太幣。

孫宇晨是幣圈名人，此前最出名的是以 450 萬美元破紀錄的價格，標下 2019 年股神巴菲特午餐。

19 日他遭以太幣開發人員 Philippe Castonguay 在推特上爆料，DeFi 借貸平台 Liquidity Protocol 一度再過二分鐘就要清算孫宇晨 10 億美元 (約 60.6 萬個以太幣)，險在孫宇晨及時償還 3 億美元，才避免爆倉。

孫宇晨事後在自己的微博上說明，當時 60 萬以太幣已在排隊等「槍斃」，感謝同事提醒，讓他抓緊時間操作，拯救了幣圈。他還說，「這筆錢一周前價值 24 億美元，差點成為人類有史以來最大爆倉，這提醒我們別用槓桿！」

根據 Castonguay 提供的交易記錄，孫宇晨補倉到帳的時間為 19 日晚間 9 點 55 分，在前 2 小時以內以太幣最低跌至 1850 美元。

躲過爆倉的驚險時刻後，孫宇晨周四 (20 日) 表示自己加碼近 1.53 億美元買進 4145 枚比特幣，每枚均價約 36868 美元；同時也以 1.36 億美元掃入 54153 枚以太幣，均價 2509 美元，總計砸入 2.88 億美元抄底。

隨著馬斯克週三伸出「鑽石之手」、女股神出面「信心喊話」後，加密貨幣全面上漲，比特幣從低點 3 萬美元反彈至 4.2 萬美元以上，24 小時暴漲近 40%。

若依照孫宇晨所說的均價計算，截至 21 日上午 11 時左右，這筆抄底的資金已增值到 3.26 億美元。