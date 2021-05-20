法人操作多空不明 戰勝法人只能這樣做

萬寶投顧分析師王榮旭指出，美股高檔震盪，消化時不時出現的通膨擔憂，但是美股並沒有出現連續大跌，台股下檔的空間就有限。而國內疫情升級是信心面的影響，台灣是出口導向，只要歐美及中國等出口市場疫情獲得控制，國內疫情實質的影響就很有限。

此外，國外封城也沒有見到工廠全面停工或股市休市的情況，何況國內民眾大多自律，目前等於半自動封城，疫情對股市若還有衝擊，根據歷史經驗也大多是短暫。

今年以來印度疫情可說是全球最嚴重的國家，但是印度股市 5 月上漲 2.2%，不但把 4 月跌的 1.4% 補回來，還漲更多。而防疫模範生新加坡與越南，最近也爆發新一波疫情，新加坡甚至祭出最嚴格的封城政策。

5 月以來到 5 月 20 日，新加坡股市僅跌 3.1%，越南股市甚至上漲 1.8%，同期間台股竟然大跌了 8.6%。台股散戶比重高是淺碟市場，對於多空的消息反應比較大，股價震盪也相當劇烈。這兩天大盤高低點就達到 200 點以上，個股振幅一天達一成以上的也不在少數，連帶講求短期績效的法人操作也忽多忽空。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，此時個股操作，除了回歸基本面更要重視籌碼面。就如 5/17 在專欄中分析貨櫃三雄獲利是台股最強，本益比也最低，這一波大盤大跌 2300 點，這種業績股通常最後被砍出，也等於是末跌段的訊號。但當行情回穩的時候，資金回來還是會優先買這些業績股。

果真 5/17 剛好是波段最低點，長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW) 連續拉出 2 根漲停，第 3 天繼續上漲；萬海 (2615-TW) 更強連續拉出 3 根漲停板。今 (20) 日收盤價 104 元，創下收盤價新高，是台股中最早復原的個股，這個結果我並不意外，讀者可參考前一期專《外資掃貨 334 億 散戶反而在倒貨？》

當時我分析貨櫃三雄今年 EPS 都差不多，但是萬海融資使用率只有 3.5%、融資餘額不到 2 萬張，陽明及長榮融資餘額分別為 16 萬張給 25 萬張，法人買誰才比較好作績效呢？答案很明顯。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，鋼鐵股今年業績在傳產中僅次於貨櫃，今日再傳中國政府加強監管黑色系商品，造成中國鐵礦石、焦煤與鋼鐵期貨大跌，間接衝擊台股鋼鐵族群，原本強彈的中鴻 (2014-TW) 連續兩天漲停之後，今天回跌 4.4%；中鋼 (2002-TW) 漲停一天之後隔天再漲 8.6%，今天則是大跌 7%，幾乎把昨日的漲幅吐回。

中鴻姿態略勝中鋼一籌，原因除了中鴻 EPS 比中鋼突出，就如我 5/17 專欄中的分析，中鴻每天動輒成交 10~20 萬張，但融資不到 5 萬張；中鋼融資餘額則達 12 萬張，散戶多，股本又大，漲輸中鴻，又跌贏中鴻，也不令人意外。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，中國官方打壓鋼價是否能起作用尚待觀察，估計僅短期會有影響，中國追求碳中和，鋼鐵限產政策不變，鋼價恐怕壓抑不久。何況拜登 1.9 兆美元基建還沒實施，鋼鐵需求成長的預期仍相當高，下半年鋼價應該還是易漲難跌。

這波鋼鐵股普遍已回跌超過三成，剛好藉由這樣的利空消息，再次測試下檔支撐是否確立，利空是否再次出現買點？後市相當值得讀者追蹤。5 月以來持續在 LINE 粉絲團推出「持股健診」的活動，歡迎讀者免費參加。

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