天鈺全產品續推新品 營運展望樂觀

驅動晶片廠天鈺 (4961-TW) 今 (19) 日召開法說會，會中指出，今年全產品線將持續推出新品，包括大尺寸解決方案、電源管理晶片，還有旗下天德鈺的手機 TDDI、OLED 驅動晶片等，有助營運持續成長，全年展望樂觀。

天鈺指出，電源管理晶片受惠 5G CPE、路由器、工業電腦、智慧門鈴、網路攝影機等 DC/DC 產品需求增加，訂單能見度高，PD 快充如充電器、車充、行動電源等需求同樣旺盛，天鈺將持續與原廠合作，開發整套方案。

至於大尺寸解決方案，天鈺指出，公司同時具備驅動晶片 (DDIC)、時序控制晶片 (TCON) 以及電源管理晶片 (PMIC) 產品，在現今在半導體供應鏈緊張下，客戶為避免受限單一晶片缺貨、造成出貨中斷，因此對公司產品接受度非常高。

天鈺子公司天德鈺的 TDDI、OLED 驅動晶片也有進展，其中，手機 TDDI 目前已小量出貨，第二季起逐步放量，第三季就可見到顯著的營收貢獻； OLED 驅動晶片則切入穿戴式裝置如手環、手錶，第二、三季開始挹注營收，並預計第四季導入手機。

電子紙、電子標籤方面，除了既有產品持續出貨外，彩色電子紙的解決方案預計第四季開始小量產出，明年放量出貨，電子標籤則隨著客戶 5 月再度拉貨，將貢獻本季營收，看好市占率持續提升。

天鈺第一季營收以顯示器驅動晶片為主，比重達 70.17%，PMIC 則占 17.71%，手機相關 IC 約 11.82%，其中，僅手機相關 IC 第一季受季節性影響，出貨量較上季下滑，其餘兩大產品線均呈現成長。

天鈺近期持續受惠居家辦公趨勢，面板景氣熱絡，加上晶圓代工產能緊張，推動驅動晶片價格持續走揚，前 4 月營收達 57.56 億元，年增 105%，稅後純益更高達 14.22 億元，每股稅後純益 7.66 元，賺贏前兩年合計的 5.99 元。