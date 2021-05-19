〈國內疫情升溫〉多家餐飲集團店鋪暫停內用 5月營運動能受挫

本土疫情發展嚴峻，防疫升到全國三級警戒，百貨業和餐飲業面臨最冷寒冬，繼指標商場台北 101 購物中心今 (19) 日起停業三天後，瓦城 (2729-TW) 也宣布，即日起雙北門市暫停內用，僅維持外帶外送服務，豆府 (2752-TW) 明日起桃園以北門市也暫停內用，而王品 (2727-TW) 於雙北更有部分門店停業，這波疫情勢必衝擊 5 月餐飲業整體業績表現。

瓦城表示，雙北門市即日起暫停內用，涵蓋旗下泰式「瓦城」、「非常泰」、「大心」、「月月 泰 BBQ」，與全台最大湘菜品牌「1010 湘」、跨菜系中式料理「時時香」、跨國界南洋餐飲品牌「YABI KITCHEN」7 大品牌，共計 63 家分店，轉為僅限外帶外送。

同時，為積極配合政府政策和百貨商場防疫措施，各縣市另有瓦城部分門市彈性調整營業時間。

王品自 17 日起至 28 日止停止雙北 7 家門店營業，另外，王品在雙北 100 家門店全數暫停內用。

豆府 (2752-TW) 也宣布，自明日起至 5 月 28 日，桃園以北門市僅開放外帶、外送服務，其餘門市配合百貨、商場營業調整營業時間。

而這一鍋集團同樣宣布，即日起台北市五家門店自主升級，暫停內用服務至 5 月 28 日，僅開放外帶、外送，至於其他縣市與百貨商場的店面，持續落實防疫措施。