天鈺衝刺車用PMIC、馬達驅動IC 全力支援鴻海MIH

天鈺 (4961-TW) 今 (18) 日召開股東會，年報指出，電動車為未來趨勢，在母公司鴻海 (2317-TW) 集團大力推廣 MIH 下，公司為其中一員，將盡全力發展電動車必要的電源管理 IC 及馬達驅動 IC，後續產品也將往高電壓、大電流及高可靠性發展。

天鈺去年電源管理晶片占整體營收比重約 11%，主要以切換式穩壓 IC、線性穩壓 IC 及電源管理整合元件為主。

董事長林永杰看好，由於環保意識日益受到重視，因此對於電子產品的電源使用效率被視為積極改善的項目，全球 IC 設計廠商皆積極開發高效能的電源管理 IC，供各式電子產品應用，期望兼顧供電成長及環境保護，並配合政府節約能源政策。

此外，隨著自動化、智能化為未來世界趨勢，林永杰也認為，除電源產品的應用會更加廣泛，各類馬達驅動的應用範圍也隨之擴大，因此相關產品會成為天鈺繼電源產品後的重點開發項目。

展望今年，林永杰看好，天鈺 2020 年營收、獲利創下新高後，今年將推出更具競爭力的產品，強化各產品線布局，並維持成長動能、提升市占率，在大尺寸顯示器方面，天鈺將提供更完整及更高性價比的解決方案。

Mini LED 方面，天鈺也將推出主動式與被動式的產品，與客戶在電子書方面，也將推出彩色版本並加快刷新率，市場接受度及普及度可望大幅提高，另外在 WiFi 6 規格帶動下，天鈺也將各式 DC/DC 產品備齊，以因應市場需求。

林永杰認為，隨著天鈺在各產品線的耕耘陸續發酵，將挹注營收成長，同時，由於目前產業供需緊張，為避免出貨受到晶圓及封測產能短缺，天鈺也將與上下游廠商緊密策略合作，為長期業務拓展帶來正面助益。

天鈺也持續深耕技術，秉持自主開發原則，不斷研發新品，強化公司市場競爭優勢，預計未來一年持續投入研發人力與經費，預計占整體營收的 10-15%，且在各項研發費用投入前，將審慎評估市場風險及投資效益。

天鈺今日股東會也順利通過去年盈餘分配案，每股將配發 2.5 元現金股利，同時完成董事改選，現任董座林永杰也順利連任，另外還有通過子公司深圳天德鈺科技公司赴 A 股掛牌上市案。