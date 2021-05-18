保障型保險平台7月上線 壽險保費最高省七成

為了讓民眾能以更便宜保費買到保險，金管會今 (18) 日宣布，基富通原本的退休準備平台，參與的商品有限，7 月起將建置「保障型保險商品平台」，初期規劃傳統型定期人壽保險主契約、小額終老保險及重大疾病健康保險主契約等三種商品，7 月 1 日起，最少有 5 家保險公司將率先上線，壽險保費最高省七成，落實普惠金融。

金管會保險局張玉煇表示，保險主要功能在於對不可預料的風險提供保障，但是依據壽險公會統計，去 (2021) 年國人平均每人的身故給付僅新臺幣 190 萬元，對照行政院主計總處公布 2019 年我國家庭平均每戶消費支出為 82.9 萬元，顯示國人保險保障明顯偏低。

張玉煇表示，家庭經濟支柱若發生不幸事故，190 萬元只夠全家 2 年的基本生活費用，家人頓失依靠情況下，將使家庭陷入經濟困境，因此買保險注重保障的觀念格外重要。

有鑑於此，為增進民眾基本保險保障，金管會已請集保結算所規劃結合保障、退休投資與促進公益的「退休準備平台」，並由基富通在該平台中建置「保障型保險商品平台」，預定於今年 7 月 1 日上線，增加民眾投保保障型保險商品的管道。

金管會表示，未來國人可在「退休準備平台」保險專區的「保障型保險商品平台」試算壽險保障缺口、瞭解保障型保險商品險種及保障範圍，並可獲得投保資訊及保險金融小常識。

目前台灣人壽、國泰人壽、富邦、南山人壽與中壽等 5 家公司將率先上線，其他保險公司也在陸續規畫中。

初期該平台的險種規劃有傳統型定期人壽保險主契約、小額終老保險及重大疾病健康保險主契約等三種商品，只要符合相關規範，各壽險公司都可上架保單，為使保險費較為低廉，金管會對於平台商品的預定附加費用率訂定較低的水準上限，舉例來說，用第六回生命表試算，保障期 20 年傳統定期壽險可便宜 25~70%，但要依年齡性別不同而有不同。

屆時「保障型保險商品平台」將提供易懂、易用、易選的網路投保平台，將設置保險公司專屬網頁的連結單一入口，民眾於「保障型保險商品平台」點選商品險種、保險公司後，將可到專屬網頁，並於該公司專屬網頁完成網路投保，民眾倘有諮詢及服務需求，仍由該保險公司提供。

金管會建議，民眾可在人生不同階段適時檢視自身保障需求，並衡量財務負擔及所得來源情況，選擇合適的保障型保險商品，才能讓自己及家人生活更有保障，例如剛從學校畢業之社會新鮮人，經濟能力較不寬裕，可考慮購買定期壽險；又經濟能力穩定的民眾，可依其自身實際狀況（如成立家庭或新生兒誕生），適時檢視其保障缺口，如房貸、生活收支狀況、醫療需求等，可考慮選擇定期壽險、終身壽險、商業醫療保險等，以建立完整的防護網。