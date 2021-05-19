〈金管會備詢〉防疫保單喊卡遭砲轟 保險局：還有27張銷售中

新冠肺炎本土案例激增，民眾憂心染疫風險升高，帶動防疫保單詢問度與買氣大增，不過金管會昨 (18) 日證實，國泰產險、新安東京海上產險的防疫保單暫時喊卡，遭立委質疑是否「雨天收傘」，對此，金管會表示，現在市面上還有 27 張防疫保單在銷售。

國民黨立委賴士葆今天在立法院財委會質詢時關切，最近陸續接到民眾投訴說疫情增溫下，想買防疫保單卻都買不到，目前更有業者宣布停售防疫保單，此時正是民眾有需求的時候，金管會是否應該對業者停售行為「道德勸說一下」。

保險局長施瓊華解釋，每一家保險公司向金管會送審保單的時候，都會匡列公司可以賣的風險承擔額度，目前已經通報暫停收件的保險公司，都是基於風控才作此決定。

施瓊華進一步指出，現在市面上還有 27 張防疫保單在銷售，包括 11 家個人保單、7 家企業保單，會請公會協助揭露相關資訊，讓民眾了解還有哪些防疫保單可以購買。

國泰產險昨日宣布，因應疫情發展，全面配合政府防疫需求，為了減少客戶及同仁接觸風險及防疫安全，並考量公司風險胃納等相關原因，自 110 年 5 月 19 日起停售「心疫滿分」專案。

新安東京海上產險的「兒童照顧險」也喊卡，新安東京產險在官網公告，因疫情升級，疫情擴散風險已超越該商品當初設計的保障目的，故自即日起暫時停止販售該商品，「之前已投保的保戶權益不會受到任何的影響」。