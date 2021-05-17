緯創穩健中求成長 今年鎖定五大方向強化布局

代工大廠緯創 (3231-TW) 致股東報告書出爐，董事長林憲銘表示，今年全球經濟仍受疫情不確定因素影響，雖然新生活常態出現，但零組件供應不足狀況仍在，展望未來，緯創將持續在穩健中尋求成長，鎖定五大方向布局，並強化三大事業體架構。

林憲銘表示，緯創已啟動緯創科技、緯創智能、新事業等三大事業體企業架構，將在營收、獲利表現穩健中求成長，去年也因應企業轉型，處分昆山廠區部分產能，將持續完善全球布局，整合各據點在地資源、優勢，將順應國際情勢變化、最新科技趨勢，力求發揮綜效。

面對 5G、人工智慧、物聯網世代來臨，林憲銘指出，緯創將把數位轉型內化至企業基因，同時強化研發與專利技術投資，發展具競爭優勢產品組合、產能配置，實現智慧製造及綠能工廠理念。

展望今年，林憲銘表示，疫情促成遠端經濟等新常態，緯創除積極因應挑戰外，今年營運也將強化去年的五大方向，包含優化全球布局和加速數位轉型、打造技術服務形象提升營運動能、積極投資開發和獲取關鍵技術、持續深化數位轉型、落實企業永績等。

另一方面，面對近期國內疫情升溫，緯創今 (17) 日也宣布，因應雙北防疫三級警戒，台北辦公區自明 (18) 日起啟動居家辦公，將加強落實並強化各項管制及防疫措施，也將密切關注疫情並配合滾動式調整。