慶祝520就職 先蹲後跳還有哪些亮點？

最近傳產股價剽悍，繳出的成績單確實讓人驚艷。長榮 (2603-TW) 公布第一季稅後純益高達 360.83 億元，相當於每天開門營業就賺進 4 億元，且去年同期還是虧損狀態，今年第一季 EPS 則有 7.04 元的超好成績；陽明 (2609-TW) 成績也相當亮麗，預估第一季 EPS 也會超過 7 元。長榮和陽明都是受惠歐美航線大漲，而近期運價還在持續上漲中，像是遠東到美東的運價已經突破新高衝上 7,000 美元大關，達 7,036 美元，一週內大漲 617 元；另外，遠東到歐洲每 TEU(20 呎櫃)也達 4,678 美元，週漲幅 1.03%，航海王第二季續航力還是很強，外資看長榮目標價最高已達 167 元。



同樣讓人驚豔的還有鋼鐵，中鋼 (2002-TW) 第一季獲利 90.27 億元，年增 500.26%，虧轉盈，第一季單季 EPS 0.58 元；燁輝 (2023-TW) 第一季獲利 11.04 億元，年增 452.27%，同樣虧轉盈，EPS 也是 0.58 元。



週一 (5/10) 航運、鋼鐵多檔紛紛亮燈漲停，兩者成交比重合計竟高達 37.08%，幾乎和電子成交比重 39.49% 不相上下，顯示市場人氣越趨集中到航運鋼鐵，但是大盤指數要上攻還是需要電子轉強。



在拜登上任後，美方為了持續防堵中國大陸科技方面的發展和威脅，現在積極拉攏台灣，台、美科技合作越趨積極，雙方第二輪供應鏈小組對話預計在今年 7、8 月召開，目前共同聚焦的內容涵蓋了 5G、電動車、醫藥衛生，相關族群可望受惠。



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