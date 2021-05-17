〈雙北升三級警戒〉雙北高中以下採遠距教學 緯創集團助攻

國內疫情升溫，雙北升至三級防疫警戒，台北市、新北市今 (17) 日同步宣布，高中以下及補習班、課後照顧中心等，自明 (18) 日起至 28 日全面停課兩周，台北市也鼓勵師生使用「臺北酷課雲」進行遠距教學，停課不停學，據了解，該平台是由緯創 (3231-TW) 集團負責建置、運營。

緯創是在 2014 年攜手台北市政府合作開發「數位學習教育雲」，透過智慧教學雲教育經驗，協助北市教育局建構整合性教育雲端服務、加速推動創新應用，據了解，緯創目前也仍協助部分後台運營管理。

不只緯創本身參與教育雲平台建置，旗下緯謙科技、緯育等也均有協助參與該平台運營，根據政府採購公開資料顯示，今年度酷課學習系統維運案就是由緯育在 5 月初得標。

緯育及緯謙均是緯創集團子公司，其中，緯育是緯創 100% 持有子公司，主打教育科技，旗下也有雲端培訓平台 TibaMe，鎖定企業數位轉型、數位人才培訓；緯創目前則持有緯謙約 79.66% 股權，因去年辦理現金增資引入中華電 (2412-TW) 策略結盟，主推軟體應用服務，未來將拓展 5G 雲服務平台。

因應疫情，雙北宣布高中以下停課兩周，台北市也鼓勵學生利用酷課雲進行自主學習，達到「停課不停學」，而酷課雲目前共有 11284 部國小至高中線上教學影片、43821 道線上題庫、21 種電子資料庫等，學生也可參與線上培力班課程，學習程式設計、外語等。