【Wen姐筆記】疫情利空測特別號？斷頭賣壓仍重 靜待止跌2訊號

台股 5 月驚魂，Mayday 警報仍未解除，周六日二天本土新冠肺炎確診人數增至 386 人，北市與新北進入防疫三級，新冠肺炎疫情利空勢必影響台股，不過所有的低點都是利空淬煉出來的，短線上仍得留意融資斷頭賣壓! 15257 點如棄守，進入 15000 保衛戰，本波如 15000 點棄守，恐續測試 14720 特別號! 不過操作難度大增，仍建議靜待止跌 2 訊號—3 日不破低，且站上 5 日均線! 關鍵點位為 14888、15088 與 15358 點。

如利空跳空開低，只要低於 15777 點，上周的下影線支撐力道面臨考驗，15700 點如棄守，續往 15653 與 15600 點回測，但如 15555 點未能守住，反彈力道仍虛，需留意回測 15500 點與 15400 點，其間的重要關鍵密碼為 15458 點，15400 點南方哨站為 15388 點，棄守仍得提防有回測 15000 點城池的危機! 15300 點至 15200 點關鍵位置為 15257 點，如棄守需提防空方攻勢再起，續探 15100 至 15000 點，15100 點兩端重要密碼為為 15088 與 15138 點，

15000 點兩端哨站為 14988 與 15020 點，如棄守需提防湧現恐慌賣壓，恐回測 14958 與 14900 點城池，而 14888 點為 15000 點最後護城河，如再棄守恐續往 14800 點之下與 14720 特別號尋求支撐!

世界愈紛亂，心要愈定。在盤勢未見回穩之前，仍以保護資金部位為首要之務，在盤勢大幅震盪之際，仍提醒最重要的是順勢而為! 短線上可留意各主要權值股，包括電子、金融與傳產龍頭等，只要出現較整齊的止跌回穩，指數將有可能率先回穩! 不過投資人持股如屬於中小型股，仍得提防融資斷頭賣壓! 不論大盤或個股，都請觀察是否出現 3 日不破低，且站上 5 日均線止跌訊號，未見止跌訊號前，都屬弱勢，空方摜壓力道仍在! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)