操盤手看台股：疫情升溫後 防疫、航運、鋼鐵、電子怎麼做？

近日提及本土疫情升溫對市場信心的影響程度是影響行情的關鍵。略有股市經驗的投資人都知道，股市操作不怕利空，最怕不確定，由於本土疫情尚未獲得控制，影響層面究竟多大，還需要時間來釐清。先前提過台股若以一次性的修正，其實對後續的操作並非壞事，因為不會拖時間；但因目前以疫情為主的不確定因素未明，故現在大舉進場仍太早。現階段隨著台股修正，行情的區間帶也順勢下移，現以 5/12 日 K 線的高點 16552 點及低點 15165 點為一個新區間帶來觀察，而該區間帶的中軸在 15859 點位置。

對於大盤而言，今年 1 月底至 2 月初在 15100 點附近曾有過密集交易帶，回測此處等於回到今年初的成本區，故越接近此處支撐力道應會越強，下檔易有防守；但若多方想要攻擊，必須盡速站上區間帶的中軸 15859 點位置，維持在區間帶的上半部，甚至往 16552 點挑戰，如此才能維繫人氣不散。近日台股強弱的關鍵將在本土疫情的變化，由於疫情升溫已部份反映在本波的跌勢上，股市對於同樣利空的反映程度往往是逐漸遞減，在疫情不惡化的前提下，對於後勢的影響性應會逐步淡化，而惡化的定義不單是本土確診人數增加，而是有無新的變數 (如新感染源) 產生，同時也要留意「低檔轉強陷阱」、「價值陷阱」的引誘。

對於一個操盤手而言，所謂「贏家看見機會，輸家抱怨世界」，一直以來談到股票是可以買賣的，即是要大家有操作的觀念。因應市場現況 (如疫情升溫)，進而擬定相關策略來應對市場，這才是繼做好自身防疫後，最該做好的事。之前談到的兩手策略持續，波段及短線兩種時間週期有著不同的做法，共通點是節奏不用太快，原因在於漲勢不連續性的機率拉高，常見 K 線紅黑並列的情形。

短線部位維持原先策略，聚焦在熱門題材的族群上，既然本波下跌是疫情升溫所致，與防疫相關的泛防疫概念股當然第一時間就要列入追蹤，從檢測試劑、藥品、疫苗、隔離衣、手套，到體溫量測、清潔用品等，只是由於短線已有一波上漲，本週要留意震盪，當中創新高的疫苗股如高端疫苗、台康生是指標。再來是跌深電子股也可留意，這類多數為股價回測季線，甚至是跌破季線且有段負乖離的股票，當中以守穩季線且 4 月營收佳的個股為先，只是由於上漲反壓不輕，操作上要見好就收。

波段部位隨著泛原物料股及航運股跌破上升趨勢線，執行停利後，目前靜待買點出現；目前由於貨運的長榮、陽明，鋼鐵的中鋼上週剛轉弱且爆出大量，整理在所難免，暫以來回操作視之，短線重點在於買黑不買紅。這類泛原物料股，由於先前與季線存在正乖離，走勢較大盤相對強勢，近日隨著國際原物料市場動盪，展開一波修正，回測季線位置，後續觀察止穩訊號，這屬於一種相對位階的修正。現階段 5 月初先跌的塑化股已有初步止穩訊號，如台塑、台聚、中石化等，5 月下半月可觀察其他泛原物料股能否止穩，後續機會可鎖定 Line@粉絲團。(五月起，本專欄將改為週一、三、五刊出。)



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