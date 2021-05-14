台股漲逾百點站不回萬六 外資連5賣 三大法人賣超148.03億元

台股今 (14) 日回神反彈，台積電、聯發科等電子股奮力撐盤，帶動大盤一度站回萬六，不過，鋼鐵、航運等傳產族群修正壓力依舊沉重，終場指數上漲 156 點，收在 15827 點，成交值仍超過 5100 億元，周線連二黑，累計本周重挫 1457 點。外資已經連 5 賣，三大法人合計賣超 148.03 億元。

觀察籌碼面，外資近 4 個交易日已經大賣台股近 800 億元，今日再度大砍 136.59 億元；投信持續買超 24.64 億元，為連 8 買；自營商則賣超 36.11 億元，三大法人合計賣超 148.03 億元。

電子權值股回神，台積電早盤強彈近 3%，最高來到 562 元，終場漲 1.8%，收 557 元；聯發科同步大漲，一度衝上 920 元，可惜終場沒能站穩 900 元關卡，以 895 元作收，漲幅 2.5%；日月光投控大漲 5%，收 105 元；鴻海法說下午登場，早盤吸引買盤進場卡位，一度攻上 106 元，終場漲近 1.5%，收 104.5 元。

被動元件大廠國巨睽違近 3 年再度祭出庫藏股，擬自 5 月 17 日至 7 月 16 日買回 4000 張，激勵股價一度亮燈漲停，達 450 元，終場漲幅收斂至 7%，收 440 元；不過，聯電、大立光遭到調節，均下跌逾 1%

鋼鐵人、航海王跌勢止不住，今日依舊是殺盤重心，中鋼跌近半根停板，收 34.85 元，燁興、中鴻、官田鋼、威致、海光等多檔均亮燈跌停。航運股殺聲隆隆，貨櫃航商長榮、陽明開高走低，一度打入跌停，新興、裕民、台航、四維航也落入跌停，賣壓沉重。

興達電廠昨天 4 部機組跳機導致全台大停電，約影響 400 萬戶，台電強調，並非缺電，主要是電網的問題，市場預期政府將加速推動再生能源，太陽能族群吸引買盤進駐，達能、國碩率先攻上漲停板，聯合再生、茂迪、元晶、太極也都表現亮眼，此外，不斷電系統業者盈正也一度攻上漲停價。

儘管國內確診數不斷攀升，但疫情升到三級警戒的可能性降低，防疫概念股早盤短多下車，造成檢測、口罩族群多檔重挫，恆大、康那香大跌逾 7%，南六落入跌停，疫苗股震盪劇烈，高端疫苗翻紅漲逾 4%、國光生則重摔逾 8%。