萬六曇花一現 台股來電漲156點收15827點 單周仍重挫逾1400點

美股周四止跌回升，台股今 (14) 日同步「來電」，台積電、聯發科奮力撐盤，國巨祭出庫藏股一度亮燈漲停，帶動大盤站回萬六，不過，鋼鐵、航運等傳產族群修正壓力依舊沉重，尾盤湧現調節賣壓，終場指數上漲 156.99 點，收在 15827.09 點，成交值 5105.12 億元，周線連二黑，累計本周重挫 1457 點。

電子權值股回神，台積電早盤強彈近 3%，最高來到 562 元，終場漲 1.8%，收 557 元；聯發科同步大漲，一度衝上 920 元，可惜終場沒能站穩 900 元關卡，以 895 元作收，漲幅 2.5%；國巨睽違近 3 年再度祭出庫藏股，擬自 5 月 17 日至 7 月 16 日買回 4000 張，激勵股價一度亮燈漲停，達 450 元，終場漲幅收斂至 7%，收 440 元。

其他權值股方面，日月光投控站穩百元，大漲 5%，收 105 元；不過，聯電、大立光遭到調節，均下跌逾 1%。台塑四寶跌深反彈，全面上漲超過 1%；金融股也扮演撐盤要角，富邦金、元大金、第一金均上漲逾 1%。

鋼鐵人、航海王跌勢止不住，今日依舊是殺盤重心，中鋼跌近半根停板，收 34.85 元，燁興、中鴻、官田鋼、威致、海光等多檔均亮燈跌停。航運股殺聲隆隆，貨櫃航商長榮、陽明開高走低，一度打入跌停，新興、裕民、台航、四維航也落入跌停，賣壓沉重。

興達電廠昨天 4 部機組跳機導致全台大停電，約影響 400 萬戶，台電強調，並非缺電，主要是電網的問題，市場預期政府將加速推動再生能源，太陽能族群吸引買盤進駐，達能、國碩率先攻上漲停板，聯合再生、茂迪、元晶、太極也都表現亮眼，此外，不斷電系統業者盈正也一度攻上漲停價。

觀察盤面焦點股，高速傳輸晶片廠祥碩法說報喜，預計第二季開始漲價，上看 2 成，帶動股價直奔漲停 1100 元；鴻海旗下封測廠訊芯 - KY 首季獲利表現不俗，同步鎖漲停，達 104.5 元。