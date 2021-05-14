手搖飲迎旺季 六角、雅茗-KY營運逐季增溫

連鎖茶飲業者第一季陸續繳出復甦好成績，六角 (2732-TW) 稅後純益 0.25 億元，年增 210%，每股純益 0.59 元，而雅茗 - KY(2726-TW) 稅後純益 0.2 億元，EPS 0.57 元，大幅優於去年同期每股虧損 1.57 元，展望後市，兩業者均看好即將到來的旺季挹注，營運可望逐季成長。

六角表示，第一季主力品牌 Chatime 日出茶太在全球各地門市營業皆已恢復正常，且自去年 12 月重啟展店後，加拿大繼印尼、菲律賓與澳洲市場後，達成 100 家門市里程碑，加上中國杭州瑞里的挹注，推升第一季合併營收達 10.91 億元，年增 27%，

不過，六角直言，由於國際觀光產業未展開，加上部份海外銷貨受貨櫃船期影響，尚未恢復到疫情前表現，導致第一季毛利率為 42%，略較上季下滑 1 個百分點，不過，隨著手搖茶飲旺季來臨，日出茶太正積極超前布局國際島嶼旅遊市場。

六角看好，今年營運成長力道除來自中國杭州瑞里的挹注，還有子公司王座國際的海外授權帶來的營運新氣象，「段純貞牛肉麵」、「京都勝牛」海外授權香港代理商持續展店中，而今年在台多家門市折舊攤提將到期，長期成長無虞。

雅茗則表示，第一季合併營收 4.26 億元，年增 53.8%，反映營運體質調整與組織改造，加上全球茶飲布局持續擴大、深化，其中，美國市場因疫苗施打率高，表現出色，今年美國市場將是重中之重，預計北美市場三年內有機會達成 200 門店。

雅茗也提到，第一季船運交期混亂、相關原物料大漲等因素，一定程度對營運造成影響，但未來成長空間仍大，由於在中國一二線城市覆蓋率達 90%，接下來將放眼擁有 10 億人口的三、四線城市，去年起已陸續透過各地通路商布局。

雅茗強調，即便在疫情陰影籠罩下，不論在中國、北美及東協等市場，都有具體的好消息，隨著旺季將至，今年營運表現將逐季成長，不論展店、品牌優化、深化供應鏈等計畫均進行中，也在尋找適合併購標的，對全年營運挑戰新高有信心。