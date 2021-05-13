母以子貴 新普Q1獲利年增102% 每股賺7.28元創同期高

鋰電池模組大廠新普 (6121-TW) 今 (13) 日公布第一季財報，受惠筆電需求續強，加上子公司 AES-KY(6781-TW)獲利亮眼，首季毛利率 13.05%，改寫近 10 年高，稅後純益 13.46 億元，季減 23.48%，年增 102%，每股稅後純益 7.28 元，創同期新高。

新普第一季營收 224.19 億元，季減 21.73%，年增 54.77%，毛利率 13.05%，季增 0.52 個百分點，年增 3.21 個百分點，營益率 8.71%，季減 0.29 個百分點，年增 3.43 個百分點，稅後純益 13.46 億元，季減 23.48%，年增 102%，每股稅後純益 7.28 元。

新普旗下 AES-KY 第一季受惠輕量型電動載具 (LEV)、中大型工業儲能系統 (BBU) 的電池模組需求暢旺，首季營收達 26.82 億元，稅後純益 6.15 億元，每股稅後純益 9.29 元，單季賺近一股本；從營收來看，AES 占新普營收已超過 1 成，加上屬高毛利產品，有助新普整體產品組合優化，拉抬毛利率。

展望未來，AES 看好，終端市場需求樂觀，公司以研發能力與一站式客製化解決方案，持續擴增新客戶及市場份額，以提升長線獲利及成長動能，隨著 AES 獲利持續提升，新普將能持續母以子貴。