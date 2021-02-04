中保科集團總服務客戶數突破50萬戶 創造產值近150億元

中保科 (9917-TW)、國產實業 (2504-TW) 因應疫情而將企業聯歡晚會改到線上舉辦，集團「2021 線上展望會」將在明 (5) 日早上 9 點以直播抽出現金獎、Gogoro 電動機車等好禮；中保科指出，集團總服務客戶數突破 50 萬戶，產值近 150 億元。

同時，中保科在 2021 年要全面擴大餐飲事業部，直接走入消費者市場，像是以烘焙品著名的「復興空廚」開始從航空餐轉型，今年也朝向多角化經營，包括 OEM 和 ODM 代工服務都是重點。

中保科董事長林孝信認為創新是企業經營贏在起跑點的關鍵之一，也因此舉辦創新競賽，鼓勵員工跨部門組隊報名，一起腦力激盪，包括服務內容創新、優化服務或開發市場的方案都可以提案，總獎金共達到 400 萬元。

中保科副董事長林建涵也指出，2020 年中保科在高雄市政府建置包括車種辨識、車流、人流監測和空氣品質監測等 11 項的智慧城市解決方案，不只獲得高市府肯定，成功案例也吸引其他縣市注意，「中保無限 +」自 2015 年進入市場以來，以科技系統取代夜班警衛的「雲端警衛」方案，已突破 1000 個案場，還獲得數位時代的「創新商務獎」肯定。

同時，中保科集團的關係企業也是營收亮眼的關鍵，包括保創科技，提供「機電、弱電、消防一條龍」整合方案，可替客戶省下分包時間和費 用，受到客戶好評，去年營收達到 4.35 億元；中保物流運用先進的 GPS 智慧派遣系統，提供智慧物流服務，讓營收破 10 億元；此外，協助 ATM 換補鈔的立保保全，去年服務的 ATM 機台數增長至將近 1 萬座，年營收也達 12.2 億元。