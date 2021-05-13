大亞首季純益年增逾2倍 每股賺0.74元創新猷

電線電纜廠大亞 (1609-TW) 今 (13) 日公布財報，受惠銅價走揚，加上向客戶反映原物料價格、上調加工費，推升首季稅後純益 4.68 億元，季增 107.1%、年增 234%，每股純益 0.74 元，單季賺盈去年下半年、創新高。

大亞第 1 季營收 60.12 億元，季增 10.25%、年增 53.67%；毛利率 10.32%，季減 0.87 個百分點、年增 3.71 個百分點；營利率 6.03%，季增 2.63 個百分點、年增 5.09 個百分點；稅後純益 4.68 億元，季增 107.1%、年增 234%，每股純益 0.74 元。

大亞公告，為轉投資子公司、償還借款及充實營運資金，擬發行國內第四次無擔保轉換公司債，發行總額上限 11 億元，發行價格不低於票面金額之 100.5-101%，後續將採競價拍賣方式辦理公開承銷。

大亞旗下有電線電纜、綠能與投資新創等三大事業體，其中，本業電線電纜隨著近期銅價一路上漲，報價同步走揚，訂單能見度已看至下半年。

法人估，大亞今年各事業體業績將分別成長 2 成以上，集團全年營收將挑戰 200 億元，續創新高，獲利挑戰 10 億元，每股純益上看 1.7 元，同創高。