〈國內疫情升溫〉台達電、研華廠辦分區分流 國巨籲股東採電子投票

國內新冠疫情升溫，電子大廠台達電 (2308-TW)、研華 (2395-TW) 宣布針對廠區、辦公室進行分區分流管制；國巨 (2327-TW) 除了全力配合政府防疫單位的防疫升級規定外，也鼓勵股東多使用電子投票，避免親自到股東會現場。

台達電指出，將台灣廠區依照地理位置分成若干區域進行分流，不同區域間的員工不能進行實體交流，接下來將舉辦的股東會，目前仍維持主管機關指引，落實測量體溫、酒精消毒以及梅花座、動線管理。

研華表示，各廠區皆採取高規格防疫措施，目前台灣各廠區人員已進行分樓層別管制，以降低實體接觸，避免相互交叉感染的可能性，全公司除執行防疫措施外，也採取辦公室分區管理、線上會議形式；目前也暫停非必要參訪與訪客拜會。

研華進一步指出，未來也將視疫情發展，若中央流行疫情指揮中心發布警戒第三級防疫階段，將改採分組輪值生產，並搭配短期移轉昆山或外部夥伴生產來因應，以維持生產效率，唯部分產能仍會受影響，一般性轉移約需 6-8 周完成、緊急性移轉則可於 3 周內完成投產。

國巨表示，會密切注意疫情狀況，全力配合政府防疫單位的防疫升級規定，目前股東會的舉辦方式及地點暫時不變，會場會確實做好升級防疫，同時向股東宣導多使用電子投票，避免親自到場。