〈國內疫情升溫〉新北堅壁清野防疫 KTV等八大場所即日起暫停營業

新北蘆洲新冠肺炎群聚案確診數暴增至 11 人，新北市長侯友宜今 (12) 日宣布，因應疫情進入社區，將採「堅壁清野」戰術，即日起，KTV、夜店、電子遊戲場等八大場所全部暫停營業，公有場館包括運動中心、圖書館等須關閉至 6 月 8 日。

儘管疫情指揮中心防疫警戒仍維持在第二級，但侯友宜表示，若疫情不斷往上延燒，爆發大型社區感染或出現跨區社區感染，中央會有應變升級準備，新北目前不是只有二級，已做好三級警戒的整備，如果社區感染無法控制，該封鎖、該超前部署的就要做。

侯友宜下令，轄內八大特殊娛樂場所包括舞廳、酒店、三溫暖、夜店、網咖、電子遊戲場及 KTV 等，即日起暫停營業，公共場館如文化場館、國民運動中心、圖書館與活動中心等全部關閉，並要求各營業場所做好人流管控，若人潮聚集店家做不到防疫措施，就必須暫停營業。

侯友宜表示，市府會給業者緩衝期，今天公告「即日起關閉」，原則上會讓業者調整至今日深夜，但明天起就必須完全關閉，希望讓衝擊降到最低。

侯友宜說，新北防疫戰略就是「堅壁清野」，意即疫調到哪，市府就「擴大匡列，全區消毒」，只要有接觸、人就匡列，該地點就消毒。室內集會須戴口罩，戶外無法全程保持社交距離者一律戴口罩，八大風險場所經勸導不聽者，將依照傳染病防治法開罰。

此外，新北平假日全面暫停開放市立高中以下學校校園場地，6 月 30 日前暫停所有畢業旅行、校外教學及校際交流。畢業典禮部分，考量畢業典禮為學生重大學習活動，原則可辦理，但應縮小規模，以室內不超過 100 人、室外不超過 500 人為原則。