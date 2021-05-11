聚鼎Q1 EPS 1.7元單季新猷 訂單能見度達年底

保護元件廠聚鼎 (6224-TW) 今 (11) 日公告第一季財報，稅後純益 1.41 億元，季增 9.3%、年增 93.2%，每股純益 1.7 元，改寫歷史單季新高，隨著 5 月起美系客戶手機 PPTC 逐步放量，加上 CLM 出貨倍增，目前訂單能見度已達年底。

聚鼎第一季營收 5.49 億元，季增 4.7%、年增 53.4%；毛利率 50.3%，季減 2.1 個百分點、年增 1.4 個百分點；營益率 26.8%，季增 0.6 個百分點、年增 5.1 個百分點；稅後純益 1.41 億元，季增 9.3%、年增 93.2%，每股純益 1.7 元。

聚鼎第一季受惠三大主力產品 PPTC、金屬散熱基板 (TCB) 以及三端保險絲 (CLM) 出貨暢旺，帶動營收獲利創單季新高。

展望後續營運，聚鼎透露，美系客戶手機用 PPTC 5 月起開始放量出貨，CLM 供不應求，產量逐月增加，下半年出貨將顯著放量，TCB 全年也可望有雙位數成長。

法人預估，聚鼎全年業績估年增 3 成以上，加上 5 月起開始合併 TCLAD 營收，營收增幅可望擴大；聚鼎 4 月營收 2.12 億元，月增 11.6%、年增 41.5%，也創歷史新高紀錄；累計今年前 4 個月營收為 7.62 億元，年增 49.9%，同樣是歷史同期新高。