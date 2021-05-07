聚鼎CLM供不應求擴產數倍 全年營收增幅3成起跳

保護元件廠聚鼎 (6224-TW) 表示，目前訂單能見度已經到年底，除了 PPTC 接單暢旺外，三端保險絲 (CLM) 供不應求，產能也將因應需求倍數成長，金屬散熱基板 (TCB) 業績也估翻倍，法人看好，聚鼎今年營收成長 3 成，且 5 月合併 漢高集團散熱暨線路板事業 (TCLAD) 後，成長空間將更大。

聚鼎表示，過往 CLM 多用於筆電，但隨著手機電池容量提升即快充需求，中國品牌手機客戶也開始採用，預計下半年將放量出貨，另外，CLM 也陸續應用在儲能裝置、電動自行車、掃地機器人等小家電。

聚鼎透露，目前 CLM 需求遠大於供給，因此也積極擴產，今年以來資本支出已超越過往每一年，單月產能也已較去年整年出貨量倍增，預計到年底還會再成長數倍，CLM 營收比重也將由 5% 提升至 20%。

在 PPTC 方面，隨著美系客戶手機產品 5 月開始拉貨，目前訂單能見度優於去年；金屬散熱基板則受惠車用市場回溫及新案陸續開出，加上虛擬貨幣挖礦需求帶動，今年營收估將翻倍成長。

聚鼎 4 月營收 2.12 億元，月增 11.6%、年增 41.5%；累計前 4 月營收 7.62 億元，年增近 5 成，法人推估，聚鼎今年營收至少 23 億元起跳，年增逾 3 成。

此外，聚鼎 5 月起完成併購漢高集團散熱暨線路板事業 TCLAD 後，每月可望再挹注 300-400 萬美元、約新台幣 8400 萬至 1 億元的營收，公司目標 TCLAD 今年損平，明年開始獲利。