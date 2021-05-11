由田首季轉盈EPS 0.68元 全年營運將逐季走高

AOI 設備廠由田科技 (3455-TW) 今 (11) 日公布第一季財報，稅後純益 4055 萬元，季減 66.48%，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.68 元，由田主管指出，2021 年全年營運將逐季走高，且非面板設備營收將占 50% 以上。

由田 2021 年第一季營收 4.36 億元，毛利率 42.65%，季減 10.02 個百分點，年減 0.43 個百分點，稅後純益 4055 萬元，季減 66.48%，較去年同期由虧轉盈，每股純益為 0.68 元。

由田 4 月營收 1.89 億元，月增 9.13%，年增 75.83%，2021 年 1-4 月累計營收 6.25 億元，年增率 77.54%，2021 年以來單月營收都是逐月攀升。

由田歷年主要營收來自 PCB 及顯示器，近年持續進行產品線廣化與公司體質調整，看好 5G、物聯網、人工智慧等新興技術應用的發展，已提前布局半導體、高階 PCB、Mini Led 等檢測領域，多項新產品陸續通過客戶驗證，其中半導體佈局效益將於下半年發酵，伴隨載板、PCB、COF 等需求暢旺，預估全年非面板營收占比將顯著提高至 50% 以上，可望拉升整體營收及毛利率表現。

由田主管表示，目前各產業客戶普遍看好市場需求旺盛，預期帶動檢測設備追加訂單，載板仍存在供貨缺口，將配合客戶開發高精密檢測設備，可對應客戶的增產需求；半導體方面已推出封裝 RDL 檢測設備，以因應兩岸封裝產業市況暢旺；面板方面則看好產業供需調整、相關顯示器出貨暢旺，將聚焦在新機拉貨與升級改造等商機。

由田 2020 年稅後純益 2.41 億元，每股純益 4.03 元，董事會通過去年盈餘每股擬配發 4 元現金股利。