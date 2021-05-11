加密貨幣凌晨突遇急殺 比特幣盤中失守54000美元

在以太幣 (ETH) 寫新高價格後不久，加密貨幣在台北時間周二 (11 日) 凌晨突然全面下殺，凸顯加密貨幣一貫的價格高波動。

以太幣周一最高衝上 4213 美元，創歷史新高，但在周二上午 3:00 突見急跌，一度失守 3700 美元，短線跌幅超過 500 美元。比特幣則是由周一下午開始穩定滑落，由高點約 59220 美元，盤中跌破 54000 美元，價差逾 5000 美元。

(圖表取自 Coindesk)

據 Coindesk 報價，至台北時間 13:56，比特幣價格報 55025 美元，24 小時跌 6.65%，以太幣報 3900.6 美元，24 小時跌幅 5.18%，其餘絕大多數貨幣均下挫，跌幅至少在 5% 以上。狗狗幣也持續走低，報 0.472 美元，跌 9.6%。

Delta Exchange 執行長 Pankaj Balani 表示，由比特幣近期走勢看來，64000 美元恐怕已經是短期的高點，如果比特幣價格繼續下跌，跌破 5 萬關卡，那麼可能會在幾周內見到 4 萬美元的價格。

(圖表取自 Zero Hedge)

由比特幣技術線型來看，其價格已經來到 50 日均線下方，並接近 100 日均線位置。

長線來看，比特幣近一年仍上漲約 600%。不過受其他貨幣更受歡迎影響，其市占率已由年初的 70% 大幅降至 43%。

DataTrek Research LLC 共同創辦人 Nicholas Colas 指出，歷史數據顯示，當比特幣市占率達 40% 時，其他加密貨幣價格可能急遽下滑。