神盾：增派股利與處分敦泰獲利完全無關

指紋辨識晶片廠神盾 (6462-TW) 今 (10) 日召開法說會，財務長張家麒表示，今年現金股利從原先的 9 元提升至 15 元，增加的都是從保留盈餘配發出去，並沒有動用到處分敦泰 (3545-TW) 的 50 幾億元，相關資金一定會用於儲備未來。

張家麒指出，處分敦泰持股的獲利將在第二季進行認列，因此 6 月 17 日股東會時，尚未通過第二季財報，自然也不會動用到相關資金，一定會善用處分敦泰資金，也歡迎股東在股東會上提供意見。

展望今年，張家麒坦言，神盾前 4 月營收 14.24 億元，年減 34.71%，要在未來的 8 個月內補上這塊有一定難度，一定要靠新產品貢獻，且即便公司想做新產品，也面臨供應鏈吃緊情況，預期今年仍是轉型的一年。

針對印度疫情爆發一事，張家麒回應，神盾去年第二季開始就受到印度、越南關廠影響，受到滿大打擊，但就目前來看，還沒有聽到負面消息，但由於韓國大客戶在印度布局相當廣泛，未來一定會密切觀察。

至於手機市況，張家麒指出，手機市場並不是說需求不好，而是很混亂，客戶幾乎都受零組件長短腳影響，甚至有客戶因為拿不到處理器，臨時要求公司出貨遞延，或是拿到 PMIC 了，叫神盾趕快出，都增加公司的生產難度。