本業營運向上 統一超4月營收年增逾1成寫同期新高

連鎖超商統一超 (2912-TW) 今 (10) 日公布 4 月合併營收 211.89 億元，月減 4.27%、年增 11.88%，仍創下歷年同期新高，主要受惠台灣 7-ELEVEN 營收近雙位數高成長，轉投資事業悠旅生活 (星巴克)、統一生活 (康是美) 等表現亮眼，加上菲律賓與上海店也都較去年同期成長，推升本業營運向上。

統一超 4 月合併營收 211.89 億元，月減 4.27%、年增 11.88%，為歷年同期新高，累計前 4 月營收 862.42 億元，年增 5.19%。

統一超指出，OPEN POINT 持續優化 1300 萬會員黏著度，以跨通路會員制、多元支付整合、點數如貨幣 3 大策略深耕，會員活躍度較去年同期成長 195%，帶動會員交易金額較 3 月成長 60%；此外，OPEN 錢包攜手 12 家銀行信用卡，擴大通路支付回饋活動，使用人次較去年同期翻倍成長。

宅經濟持續發燒，7-ELEVEN 首創業界推出賣貨便、快收便兩大差異化服務，成為微型創業者、中小型企業事業合作好夥伴，與去年同期比較，使用服務的公司行號、個人賣家近 40 萬家，服務件數較去年同期倍數成長，帶動交貨便業績成長 2 成以上。

統一超指出，4 月清明、兒童節連假出遊及夏季高溫，帶動水、茶及運動飲料等銷售成長超過 1 成。CITY 系列飲品持續透過「OPEN POINT 行動隨時取」深化會員經營，並積極搶攻消暑商機，透過虛實整合各式活動，帶動杯裝咖啡成長超過 1 成。

展望 5 月，統一超表示，掌握夏季消暑需求、端午節令預購及「i 預購」推出各種爆殺商品搶攻指尖消費趨勢，並積極推動冷凍交貨便，同時，7-ELEVEN 及康是美等 7 大品牌導入 foodomo 外送與店取服務，持續架構被消費者依賴的服務平台，滿足消費者多樣化需求。