大江溢價16%收購三成股權 和康生漲停委買高掛逾10萬張

大江生醫 (8436-TW) 將以每股 29 元，收購和康生 (1783-TW)30% 股權，溢價幅度約 16%，激勵和康生今 (9) 日股價跳空開高，直奔漲停價 27.5 元鎖住，委買單高掛超過 10 萬張。

大江將以每股 29 元收購和康生三成股權，共計斥資 6 億元，截至去年第 3 季底，大江持有和康生 0.53% 股權，若此次完成公開收購後，大江持股將攀升至 30%，成和康生最大單一股東。

大江董事長林詠翔表示，公司目標未來 10 年內要打造生物科技大聯盟，過去兩、三年尋找許多標的，更成立併購小組，和康生收購案是今年第一案，初期先以業務合作為主，後續還有許多標的、案子正在洽談中，預計今年會陸續釋出好消息。

林詠翔指出，未來將聚焦多角化營運策略，尋找台灣生技產業夥伴，包括保健、醫材、製藥、寵物等。目前洽談的對象主要以美國與台灣居多，其中，台灣方面以消費性製品公司為主，藉此拓展多角化業務；美國則因近年布局有成，業績快速成長，因此標的則是能擴展客戶資源與產能，藉此快速搶進海外市場。

和康生早期鎖定醫療級膠原蛋白產品，近期則拓展出四大項目，包括關節注射劑、膠原蛋白醫材、皮膚填補劑及骨骼填補骨材等，並具有台灣、中國、美國、歐盟、新加玻、馬來西亞及印尼等多國認證，林詠翔認為，大江旗下產品已行銷至全球 56 國，且有完整銷售平台，未來合作後，有望拓展更多市場。