【野村投信】《墜落天使微笑曲線，聰明掌握特別時機》

■墜落天使高收債價格先低後高，形成微笑曲線

墜落天使 (Fallen Angel) 高收債價格擁有微笑曲線特性。一開始發行為投資級的債券，若被信評機構列入負向觀察名單後，導致部分投資人出售該檔債券，造成債券價格開始初步走跌。一旦該債券信用評等正式遭到調降，自投資級降至高收益債(即成為 Fallen Angel)，將引起更大的賣壓，這是因為許多退休基金、保險基金等機構與法人投資標的限制為投資級債，若原先持有的投資級債券被降評成為高收益債，機構法人將被迫拋售，因此不論屆時價格如何變化，註定要便宜出售持債，導致債券價格將進一步走跌，基本上在此階段 Fallen Angel 債券價格已逼近低點，投資甜蜜點浮現。

正式降評後，Fallen Angel 債券成為高收益債，將被納入高收益債指數，高收益債投資人的資金將開始湧入，且由於 Fallen Angel 發行企業的體質較一般高收益債為佳，可望受到投資人追捧，引爆新一輪資金湧入，債券價格將由谷底彈升；此外，若 Fallen Angel 發行企業基本面轉強而獲得信評調升，價格將再添上漲動能。

整個循環中，Fallen Angel 債券價格經歷走跌、落底、彈升、上漲的先低後高走勢，因此我們可把這種現象稱之為 Fallen Angel 債券價格的「微笑曲線」。

■看懂微笑曲線，在低點聰明入手

正因為 Fallen Angel 債券價格具有微笑曲線特性，投資機會應運而生，只要抓住「特別時機」，布局在不理性拋售後、市場資金開始追捧之前，就可以低價買進掌握債券價格未來上漲潛力，如此厲害的投資機會自然也吸引許多高收益債基金參與，更加提升 Fallen Angel 的追捧力道。

不過 Fallen Angel 投資機會極度仰賴專業研究團隊，一般基金公司若無相關人才配合，較難以完全掌握 Fallen Angel 個別公司狀況，這也是為什麼高收益債基金通常僅部分參與 Fallen Angel，難以將資金完全投入。有鑑於 Fallen Angel 投資潛力，野村投信與威靈頓資產管理合作發行全球首檔 Fallen Angel 主題債券基金 - 野村特別時機高收益債證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，本基金之策略即是追求 Fallen Angel 微笑曲線從低點入手的特別時機，如下圖一所示，以完整掌握 Fallen Angel 的投資機會。

Fallen Angel 債券價格經歷走跌、落底、彈升、上漲的微笑曲線走勢，投資機會應運而生，只要抓住「特別時機」，布局在不理性拋售之後、市場資金追捧之前，就可以低價買進掌握債券價格未來上漲潛力，搭配全球債券投資專家威靈頓資產管理，全球首檔 Fallen Angel 主題債券基金 - 野村特別時機高收益債證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 應運而生，在低點聰明出手，以完整掌握 Fallen Angel 的投資機會。

* 以上僅作說明，非為個股推薦。

上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。

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