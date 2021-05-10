【中信投信】外資再賣新興亞 台股終結連五周吸金

美國 4 月非農就業人口遠低於市場預期，且失業率小幅攀升，雖意味美國復甦力道比預期溫和，但反而緩解市場對通膨過熱及聯準會提早升息的焦慮，恐慌指數上周五大跌，美元指數跌至 2 個月低點，但外資上週卻再度抽資新興亞股。新興亞股上周僅印尼維持小幅淨流入 0.7 億美元（以下貨幣單位皆為美元），資金淨流出最高的前三市場分別為南韓、台股、印度，金額分別為 10.5 億、4.2 億、3.8 億；台股終結連 5 周資金淨流入，南韓近一個月的資金淨流出量逼近 30 億，遠高於第二名印度的 19 億，外資贖回態勢明顯。

中信關鍵半導體 ETF 經理人張圭慧表示，美國第一季經濟成長率雖然略低於市場預期，但從組成細項分析，第一季個人消費支出年增率達 10.7%，民間設備投資、住宅投資都明顯上揚，第二季美國經濟有望回到疫情前水準。對台股來說，前十大法人在台指期的淨空單雖然 1 萬 7 千口下降至 1 萬 4 千餘口，仍是偏空水位，預期外資短線操作仍偏向賣超，加劇台股短線震盪。

張圭慧強調，第一季全球矽晶圓出貨量創下新高，目前 12 吋矽晶圓應用所需的記憶體報價已進入漲價循環，雖然相關半導體廠持續擴產，新增產能預計明後年才能實現，短期來說，矽晶圓報價仍有上漲空間，建議投資人可留意具相關題材的 ETF。

越南於 4 月底爆發第四波疫情，本土新增病例數破 400 例，疫情轉趨嚴峻。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南政府為抑止疫情蔓延，除加強邊境管制，祭出更嚴格檢疫手段外，亦加快疫苗施打速度，5 月已出現單日近 10 萬人接受疫苗施打的紀錄。

張晨瑋強調，由於越南政府防疫應變快速，過去三波疫情對於股市都僅造成短期影響，且綜觀全球金融市場，疫情消息對於金融市場的影響皆逐步淡化，儘管越股短線波動控有所放大，但就目前觀察，疫情對經濟基本面影響仍相對樂觀，對越股後市仍不看淡。

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