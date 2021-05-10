東芝取得台灣高鐵訂單 金額約76億日圓

日本東芝 (Toshiba)(6502-JP) 的子公司 Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation 於週一 (10 日) 宣布，該公司經由 Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation(臺灣東芝電子零組件股份有限公司) 從台灣高鐵公司 (2633-TW) 取得金額約 76 億日圓的電氣設備訂單，內容包含變電所及車站所使用的設備更新等。

對於東芝公司的鐵路業務而言，台灣是海外市場的發展重點，目標鎖定在銷售業務的擴大。

這回東芝從台灣高鐵拿到的訂單，包含變電所使用的配電盤，以及車站、車輛基地所使用的遠端遙控裝置等。將於 2022 年 4 月開始交貨，目標在 2025 年度中完成全部作業。

根據東芝公司所發出的新聞稿，這回從高鐵公司取得的訂單，和左營車站到嘉義車站之間 (93.6 公里) 七個變電所的監視控制用配電盤有關，也會進行車站、車輛基地的遠端遙控裝置的生產、安裝以及切換工程等。將以日本府中事業所為主體，來進行相關設備的製造。

東芝過去在 2000 年的時候，在日本企業聯合所拿到的台灣高鐵計畫案當中，負責列車電氣設備、變電系統、行控管理系統、通訊系統及維護管理系統的部分。而自從台灣高鐵在 2007 年正式營運以來，日本東芝就一直透過台灣分公司共同進行設備及系統的維護作業。

東芝公司表示，該公司在設備及維護上的良好紀錄，獲得台灣高鐵公司的肯定，有助於他們順利取得訂單。