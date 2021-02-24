台灣高鐵去年獲利年減27% EPS 1.04元 創3年新低

台灣高鐵 (2633-TW) 董事會今 (24) 日通過去年度財報，稅後純益 58.43 億元，年減 27%，每股純益 1.04 元，創 3 年來新低，不過，去年第四季稅後純益 25.67 億元，每股純益 0.46 元，創 2018 年第三季以來新高，顯示疫情衝擊逐漸消弭。

台灣高鐵去年合併營收 391.37 億元，年減 17.6%，營業毛利 130.42 億元，毛利率 33.3%，年減 12.4 個百分點，營業利益 118.07 億元，營業利益率 30.1%，年減 13 個百分點。

台灣高鐵去年第四季合併營收 115.08 億元，年減 5.67%，營業毛利 47.84 億元，年減 12.5%，毛利率 41.57%，年減 3.2 個百分點，營業利益 44.08 億元，年減 13.6%，營業利益率 38.3%，年減 3.5 個百分點。

受到疫情衝擊，台灣高鐵去年營收衰退，不過，台灣高鐵表示， 由於國內疫情持續有效控制，去年 5 月起運量和營收已逐步回升。

台灣高鐵強調，仍勵行開源節流、提升零組件本土採購比率、強化自主維修能力等，並提前清償部分長期借款以降低財務費用，董事會今日也通過，將向台灣東芝電子零組件公司進行核心系統電力設備控制和電驛系統 (CRP) 設備更新第一階段採購，交易總額約 76.12 億日圓 (約新台幣 20.3 億元)。

展望後市，台灣高鐵表示，在國內疫情逐漸穩定之際，正積極進行產品和服務規劃，第二季起將推出一系列旅運振興方案，吸引旅客回流，運量逐步成長可期，力求今年營收能較去年更大步向前。