東芝執行長車谷暢昭請辭後 傳CVC推遲收購提案

據日經報導，東芝執行長車谷暢昭（Nobuaki Kurumatani）請辭後，英國私募基金 CVC Capital Partners 將推遲提交收購東芝的正式提議。

在 CVC 推遲收購消息傳出之前，東芝股價周五 (16 日) 收盤下跌 6% 至每股 4,600 日圓，主因是外界揣測收購案可能告吹。

在 4 月 6 日的初步提議中，CVC 提出以 200 億美元收購東芝，並將其私有化，預計約在 10 天後向東芝提出一份正式、詳細的計畫。

不過車谷暢昭在 4 月 14 日辭去總裁兼執行長一職，由董事長綱川智接任。CVC 認為，東芝的新高層需要一段時間適應，才能對收購案做出任何決定。

東芝也證實，截至周五尚未收到 CVC 的任何具法律約束力的提議，預計不會在下周一召開的董事會上討論 CVC 的收購報價。

東芝董事會主席永山治曾在 4 月 9 日表示，一旦收到詳細資訊，將會認真考慮收購提案。

CVC 曾希望將東芝私有化，部分原因是該公司在前任執行長車谷暢昭的帶領下，與維權投資人時有衝突，但隨著以股東溝通為首要任務的董事長綱川智掌權，CVC 認為周一的董事會不是一個適合討論的時機。

綱川智曾在 2016 年至 2018 年擔任過東芝執行長。

CVC 要如何替這筆潛在收購案融資，也面臨越來越多的不確定性。CVC 曾希望與政府投資的產業革新投資機構（JIC）和日本開發銀行（Development Bank of Japan）聯手，但東芝高層人事異動影響此計畫。

CVC 延後遞交收購提案，也可能會影響其他考慮投資或收購東芝的投資基金。