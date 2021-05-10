家登4月營收1.66億元 寫14個月新低

EUV 光罩盒業者家登 (3680-TW) 今 (10) 日公布 4 月營收 1.66 億元，月減 29.65%，年減 31.5%，累計前 4 月營收 8.04 億元，年增 15.39%；由於客戶拉貨力道趨緩，家登 4 月營收寫下 14 個月新低，若從前 4 月來看，家登半導體本業仍年增 18%。

家登第一季營收 6.45 億元，季減 10.72%，年增 41.76%，毛利率 33.04%，季增 6.93 個百分點，年增 4.19 個百分點，營益率 7.56%，較上季轉正，年增 3.61 個百分點，稅後純益 0.3 億元，較上季轉盈，年增 173%，每股稅後純益 0.36 元。

家登上月舉辦新廠動土典禮，預計未來五年內斥資 50 億元，在土城建置兩新廠共 1.5 萬坪，首廠家崎大樓最快預計 2024 年完工。

家登表示，家崎大樓落成之後，將作為樹谷廠 EUV 光罩載具產能的備援基地，其餘空間提供子公司遷入，提高集團資源整合效能，並且預留未來研發人員擴編所需空間，以因應長期發展需求。

家登看好，隨著全球半導體大廠持續投入資本支出，家登已備妥足夠的研發、製造能量隨時滿足客戶需求，未來家登還有集團營運總部規劃。