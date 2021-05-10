【百達投顧】現在就投資林木的四個理由

木頭最近在紅什麼？怎麼價格從疫情爆發後開始一路狂飆？

有關注原物料市場的投資人應該會發現，受到供給受限和需求強勢的影響，通膨風已吹向木材與紙漿。木材期貨價格在今年五月達到一千五百七十五美元，創下了歷史新高；上海紙漿期貨價格也從年初的每噸約人民幣五千元上漲至七千元以上。

那麼木頭是否是一個值得投資的好標的呢？可以從四個角度來看。

供不應求 木材價格飆高

說到原物料，直接聯想到的特色便是稀缺性。雖然樹木可再生長，但耗時相當長，當無法滿足人類日漸高漲的需求時，原料價格便被迫推升，甚至飆至天價。

美國房市在低利的刺激下，新屋開工數、建築許可、現有房屋銷售的數據表現強勁。但卻偏偏遇上伐木工人數較二十年前下降四Ｏ％（截至今年三月底），以及新冠肺炎爆發造成多數伐木場暫停營業，在木材嚴重供不應求的窘境中，把握好時機投資在相關題材的人是幸運的受益者。

通膨升溫 實質資產受惠

受全球疫情爆發影響，實體消費行為繼而減少，美國政府為幫助國民承受疫情帶來的損失，提出相當優渥的補貼政策。截至今年三月底，美國個人儲蓄總額較正常水準高出一 ‧ 六兆美元，使得報復性消費與通膨壓力同時升溫。

在這種時候，實質資產將扮演一個避風港的角色，在林木產業鏈中，除了樹木價值隨著時間和體積而增長，較不受經濟環境影響之外。林地還具有實質資產概念，投資擁有林地或可取得林木資源的公司（特別在土地稀缺國家），有額外資本利得的機會可期。

股價低估 價值相對折價

這大概是投資人最關心的了，究竟現今價格算貴還是便宜呢？百達投顧表示，林木資源自二Ｏ一八年中美貿易戰開打、中國經濟放緩之後，股價淨值比就開始落後於全球股市了，目前價位與全球股市相比，折價約四Ｏ％，可說是一點也不貴。

永續風潮 林木無可取代

二Ｏ二Ｏ被稱為永續元年，全球政府不斷地喊出「減碳」目標及對應政策，近一年來與「永續」、「環保」有關的金融商品更是如雨後春筍般地推出。林木如同地球之肺，不但天生具有吸收二氧化碳的能力，其纖維也能多元應用，取代化石塑膠製品，未來商機無可限量。

百達投顧引進目前全球第一檔投資於樹木產業相關股票的主動式共同基金「百達 - 林木資源」，投資範疇專注在林木的上、中、下游完整產業鏈上，簡單來說就是「投資在木頭的一生」。

百達林木資源策略投資團隊指出，林木題材大致可分為三大類：林地、木頭（木材、房屋建築、建商）、及紙類（紙、紙箱、包裝用紙、紙漿、衛生用品）。林木主題投資受惠商品價格上漲、具實質資產抗通膨特性，以及永續環境等多元題材，加上價值面相對便宜，是原物料投資不可錯過的題材。

以上為本公司提供之新聞稿，若有將新聞稿再編製需求者，謹請以本公司所公開資料為主，勿為誇大不實之報導。

本境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至本公司網站（www.assetmanagement.pictet ），或至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）查詢下載。貨幣避險級別其成分基金之綜合結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖。投資組合內以非綜合結算貨幣計值之資產所引致的匯率風險，將仍然存在。本基金採用『反稀釋調整』機制，相關說明請詳閱基金公開說明書『擺動訂價機制』、『稀釋費』之章節。