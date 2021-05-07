〈華新法說〉電纜、不鏽鋼訂單能見度高 滿載生產樂觀看本季獲利

華新 (1605-TW) 今 (7) 日召開線上法說，幕僚長潘思如表示，電線電纜訂單能見度看至年底、不鏽鋼多為短單，雖然能見度只到本季底，但目前滿載生產，樂觀看待本季獲利表現。

華新第 1 季不鏽鋼、電線電纜量價齊揚，單季總銷量年增 5 成，其中不鏽鋼上季產銷量約 19 萬噸、電線電纜 4.5-5 萬噸。潘思如指出，電線電纜受惠與客戶有長期合約，下半年訂單已掌握 7-8 成，能見度直達年底，拚獲利優於去年；不鏽鋼訂單能見度較短，本季產能滿載，下半年尚不明朗。

近期銅價持續走揚，潘思如表示，依照不同產品結構，原料占比約 6-9 成，不過原料價格大漲，難以直接反映在毛利表現，公司透過避險工具維持獲利表現。

產能方面，為維持不鏽鋼原料鎳生鐵供給，華新在印尼建置鎳生鐵廠並規劃 4 條產線，預期鎳金屬年產能上看 3.6 萬噸，已有一條產線順利試車，目標所有產線本季可投產銷售，除穩定自家上游原料供應外，後續也會對外銷售、貢獻營收。

華新去年不鏽鋼年產能約 70 萬噸，其中中國廠占比約 35-40%；線纜與裸銅線去年年產能約 25 萬噸，目前已規劃擴充線纜產能，於楊梅建置新廠。

其他轉投資業務方面，潘思如指出，商貿地產因南京新成全數售出，以及台北大樓租金收入維持穩定獲利；轉投資美國太陽能 Borrego 上半年表現較為平淡，預期下半年營運有望回升，另外台灣綠電營運則配合政府國產化政策，預計 2022 年將有首個出貨訂單。

對於美國總統拜登提高美國基礎建設支出，對此，潘思如指出，電力線纜礙於法規無直接輸入市場，目前規劃與東元合作，搶攻當地新能源商機。